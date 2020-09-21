Рига, 21 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. Хорошо, что глава Латвийской железной дороги выступил со своими сетованиями именно сейчас, его заявления помогут понятьиситуацию вотношениях России сЕС, и происходящее внутри и вокруг Белоруссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 21 сентября, комментируя высказывания Мариса Клейнбергса.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Как сообщалось ранее, Клейнбергс заявил, чтоиз-за потери российских грузовЛатвийской железной дороге уже никогда не удастся достичь прежних объемов грузоперевозок.

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«Это очень хорошо, что глава Латвийской железной дороги выступил со своими публичными сетованиями именно сейчас. Это важно и в общем контексте отношений России с Европейским союзом, и в контексте происходящего сейчас в Белоруссии и вокруг неё.

Я принадлежал к числу тех, кто ещё в конце 1990-х годов разрабатывал предложения по переводу российского транзита из портов враждебно настроенных к нам прибалтийских государств в отечественные порты. Понятно, что это невозможно было сделать в одночасье, но политическое решение было принято, к сожалению, с вредным для долгосрочных интересов России промедлением. Тем не менее оно было принято, и его положительные результаты налицо.

Сегодня российская портово-транспортная система имеет гораздо более широкую основу и ясную мотивацию для развития. Кроме того, политически мы показываем Европейскому Союзу и в первую очередь европейским сателлитам США, какими экономическими и социальными последствиями оборачивается их враждебная в отношении России политика. Двукратное сокращение перевозок только по железной дороге — это ощутимо. Сокращение 1500 сотрудников, четверти всех работающих, — это уже больно. Проекция всего этого на деятельность латвийских портов, думаю, понятна, тем более если учесть вывод нами из Прибалтики ещё и трубопроводного транзита нефти и нефтепродуктов. Схожая ситуация в Литве и Эстонии.

Хорошо и то, что, судя по заявлениям латвийского министра транспорта, прибалты на этом останавливаться не собираются: они уверенно движутся в направлении лишения себя ещё до пятой части транзита — за счёт обострения отношений с Белоруссией.

Уверен, что линия на то, чтобы проецировать последствия западной политики в отношении нашей страны именно на периферию Запада, на его наиболее слабые звенья, особенно эффективна.