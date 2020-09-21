Пекин, 21 сентября, 2020, 13:07 — ИА Регнум. В сети появились первые изображения китайского кроссовера X5 компании Oshan (премиальный суббренд Changan Auto). Снимок распространила пресс-служба автокомпании.

Пресс-служба Changan Кроссовер Oshan X5

На авторынке Китая новинка ожидается в ноябре 2020 года. В дизайне автомобиля можно выделить переднюю часть, выполненную в стиле Maserati. Здесь модель имеет тонкие светодиодные фонари и радиаторную решётку с изогнутыми двухцветными вертикальными рёбрами. Также X5 оснащена чёрными колёсными дисками и такого же цвета накладками на колесных арках и боковых юбках.

На корме кроссовера установлены стильные фонари со светодиодным рисунком в виде крыла, два патрубка системы выхлопа и диффузор, выполненный в агрессивном стиле.

В качестве силового агрегата у X5 180-сильный турбомотор рабочим объемом 1,5 л, который сочетается с 7-скоростной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в августе текущего года в РФ был куплен 901 автомобиль китайской компании Changan, что в 3,8 раза превышает показатель продаж прошлого года.

Читайте также: В России подорожали три кроссовера Changan