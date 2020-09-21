Минск, 21 сентября, 2020, 13:01 — ИА Регнум. Второй этап совместных российско-белорусских военных учений «Славянское братство — 2020» пройдет в Белоруссии в период с 22 по 25 сентября. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

Mil.by Российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020»

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"Второй этап пройдет в период с 22 по 25 сентября в форме оперативно-тактического учения. Основной направленностью практических действий войск при этом станет ведение совместных действий в интересах обеспечения военной безопасности государства», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что учения пройдут под руководством замминистра обороны республики Белоруссия генерал-майора Сергея Потапенко, и что в ходе них будет задействовано около 6000 военнослужащих и свыше 500 единиц боевой техники, включая около 1 тыс. российских военнослужащих и 100 единиц техники.

Также уточняется, что решение о проведении второго этапа учений военных России и Белоруссии принято белорусским президентом Александром Лукашенко«на фоне складывающейся военно-политической обстановки вокруг республики Белоруссия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава белорусского правительства Роман Головченко заявил, что в настоящее время на Белоруссию внешними силами оказывается беспрецедентное давление и продолжаются попытки по дестабилизации обстановки в республике.