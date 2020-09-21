Тамбов, 21 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. В Тамбове 21 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Александра Никитина, сообщает ИА REGNUM.

Tambov.gov.ru Церемония инаугурации губернатора Тамбовской области

На церемонии были оглашены результаты голосования на прошедших выборах, а избранный глава региона принёс присягу на верность народу и обратится к жителям Тамбовской области.

«Уважаемые земляки! От чистого сердца хочу сказать, что ценю доверие каждого из Вас. Столь весомая поддержка — сигнал для меня, что выбран верный курс развития и жители области положительно оценивают происходящие изменения. В то же время такой результат — это обязательство и требование ко мне лично, ко всей управленческой системе области — работать с еще большей энергией, обеспечивая главный результат — реальное улучшение качества жизни тамбовчан…

События этого года, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, стали для нас большим испытанием — на профессионализм, умение быстро реагировать на осложняющуюся обстановку, находить новые эффективные решения. Могу констатировать, что это испытание мы проходим достойно. И во многом потому, что работаем вместе. Этот дух соработничества мы должны сохранить, чтобы реализовать все амбициозные планы по развитию области», — заявил Александр Никитин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, выборы губернатор проходили в Тамбовской области с 11 по 13 сентября. За Александра Никитина проголосовали 79,7% избирателей, явка составила 64,1%. Никитин стал губернатором во второй раз.