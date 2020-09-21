Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал судебный иск к акционерному обществу «Корпорация Трансстрой», которая в Петербурге занималась строительством стадиона на Крестовском острове и ряда других объектов.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион Газпром Арена

Сумма исковых требований превышает 1,1 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ», ссылаясь на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Однако суть иска пока неизвестна.

Третьими лицами в иске заявлены Банк ВТБ и СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции».

Как сообщало ИА REGNUM, многочисленные судебные тяжбы между Смольным и «Трансстроем» начались вскоре после того, как летом 2016 года правительство Санкт-Петербурга в одностороннем порядке разорвало контракт с юрлицами корпорации на строительство стадиона. Завершила строительство объекта петербургская компания «Метрострой».

«Трансстрой» попытался оспорить разрыв контракта, но проиграл суд в октябре 2017 года, получив от города иски о взыскании авансированных городом средств. В свою очередь компания подала к властям иски о компенсации за разрыв контракта и оставленные на стройплощадке оборудование и материалы. Судебные процессы продолжаются.

Читайте также: В Петербурге пока не знают, сколько на самом деле стоил новый стадион

В начале 2020 года Комитет по строительству Санкт-Петербурга отсудил у банка ВТБ 4,1 млрд рублей задолженности по банковской гарантии на возведение стадиона.