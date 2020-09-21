Казань, 21 сентября, 2020, 12:46 — ИА Регнум. Регулярные авиаперевозки в 22 сентября начнет выполнять авиакомпания из Татарии «ЮВТ АЭРО» по маршруту Нижневартовск — Казань — Волгоград. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

Полеты будут осуществляться еженедельно по вторникам. Вылет из Нижневартовска запланирован в 21:30, посадка в Казани в 22:30, рейс из столицы Татарии начнется в 23:10, прилет в Волгоград — в 01:40.

Обратные перелеты выполнят по средам. Из Волгограда в 14:50, посадка в аэропорту Казани в 15:20, вылет из Татарии в 16:30, прибытие в Нижневартовск — в 21:10. Пассажиров будут перевозить 50-местными авиалайнерами Bombardier CRJ-200. Время для каждого города указано местное.

ИА REGNUM напоминает, со второго сентября авиакомпания Turkish Airlines возобновляет полеты из столицы Татарии в Стамбул. На первом этапе жители республики и ближайших регионов смогут летать в турецкий город три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

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