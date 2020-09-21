Ярославль, 21 сентября, 2020, 15:47 — ИА Регнум. Ярославский областной суд постановил выплатить 450 тысяч рублей жителям дома в Ярославле в качестве компенсации за бездействие мэрии города по исполнению решения суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Подвал дома № 11 на улице Красноперекопской регулярно затапливает грунтовыми водами. Жители дома в 2017 году выиграли суд, который обязал мэрию города и ещё две организации выполнить работы по устройству ливневой канализации. Красноперекопский суд Ярославля определил, что работы должны быть выполнены в течение ближайших полутора лет. Люди ждали обещанного три года, а после решили обратиться к Фемиде вновь.

Иск в связи подали сразу 15 собственников дома. Они потребовали компенсацию за неисполнение судебного акта. Жители решили взыскать с мэрии по 50 тысяч рублей на каждого, то есть в общей сложности 750 тысяч рублей.

Мэрия не признала иск. Представитель городской администрации в суде заявил, что власти пытались исполнить решение суда. В частности, по заказу городских властей была заказана новая схема водоотведения в Ярославле стоимостью почти 7 млн рублей. Контракт на ее разработку был заключён в 2018 году. Но, как выяснилось в суде, по состоянию на август 2020 года схема не была утверждена. Более того, по словам юриста жителей, в новой схеме работы на улице Красноперекопской так и не были запланированы.

«Как выяснилось в суде, в новой схеме, разработанной мэрией, не оказалось этого дома. В части Красноперекопской улицы схема осталась прежней. Я предполагаю, что просто взяли и переписали старую схему. Но это уже компетенция правоохранительных органов. Так или иначе, решение суда не исполнено», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM юрист Вадим Степанычев.

Ярославский областной суд признал, что неисполнение решения нарушает право на комфортное проживание жителей, а также на справедливое судопроизводство в целом. Суд принял во внимание, что городские власти связаны законом о бюджете и конкурсными процедурами. Но оправдания для чиновников не увидел.

«Указанные обстоятельства не могут оправдать столь длительное неисполнение решения суда, при этом, что судом установлено полное бездействие по его исполнению в отдельные периоды, а также определение неэффективных способов его исполнения», — говорится в решении Ярославского областного суда.

Федеральный закон предусматривает компенсации в случае неисполнения властью судебных решений. В итоге суд постановил удовлетворить иск жильцов, несколько снизив компенсацию. Вместо 50 тысяч рублей на человека жители получат по 30 тысяч — всего 450 тысяч на дом. Деньги будут взысканы из бюджета Ярославля. При этом обязательства по устройству ливнёвки у городских властей остаются. Потратив миллионы бюджетных рублей на «разработку схемы водоотведения», мэрия так и не решила проблему конкретного дома.