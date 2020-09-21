В восьми муниципалитетах Чувашии сорвали сроки подготовки к зиме
Чебоксары, 21 сентября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии восемь муниципальных образований не завершили подготовку к отопительному сезону в плановый срок — к 15 сентября. В целом в республике готовность объектов социальной сферы составляет почти 96%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 сентября, заявил на планёрке в правительстве министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России – все новости»
Плановая подготовка к отопительному сезону завершилась в 16 муниципальных образованиях, ещё в двух районах оформляются паспорта готовности.
На вопрос врио главы Чувашии Олега Николаева о том, «насколько это критично и в какие сроки будут завершены работы», министр заявил, что «критичности не видим».
Выяснилось, что в Батыревском районе продолжается ремонт в ряде учреждений культуры, который планируют завершить к концу недели и начать отопительный сезон 28 сентября. В Красночетайском районе «в целом объекты готовы», направлено письмо газовикам с просьбой о поставке газа, в Алатыре затягивание сроков связано с ремонтом резервной котельной, в Шумерлинском районе — с ремонтом одной школы, Вурнарском районе — с ремонтом двух образовательных учреждений (школы и детсада).
В Чебоксарах в ожидании паспортов готовности находятся два учреждения спорта. Плановый капитальный ремонт идёт в 13 детсадах, его планируют завершить в октябре.
От администрации Шемуршинского района объяснений не последовало.
Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон начат в пяти муниципальных образованиях Чувашии — Канашском, Моргаушском, Чебоксарском, Ядринском и Урмарском районах.
Подробнее: В пяти районах Чувашии начался отопительный сезон