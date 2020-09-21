Москва, 21 сентября, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Проведение приватизации позволит получать ежегодно до 300 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Приватизатор

Проведение приватизации, по словам Кудрина, позволит выручать ежегодно по 200−300 млрд рублей в течение пяти-шести лет.

Так можно избежать повышения налогов, отметил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.