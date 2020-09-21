Калуга, 21 сентября, 2020, 12:29 — ИА Регнум. В школах Калужской области выявлено 14 учащихся и 12 педагогических работников, у которых лабораторно подтвержден COVID-19. Об этом 21 сентября заявил на заседании регионального правительства министр образования и науки области Александр Аникеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации министра, по представлению Роспотребнадзора на карантин было закрыто пять классов, которые на две недели переведены на дистанционное обучение. Одновременно в школах наблюдается рост заболевших острыми респираторно-вирусными инфекциями. На карантин по ОРВИ закрыто 18 классов.

«В целом ситуация стабильная, и школы работают в обычном режиме», — подчеркнул Александр Аникеев.

Ранее глава калужского министерства образования пояснил, что если в классе появляются три и более ребёнка с COVID-19 или ОРВИ, то по представлению Роспотребнадзора класс закрывается, и всех учащихся отправляют на дистанционное обучение.