Москва, 21 сентября, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Госдума на заседании 22 сентября обсудит законопроект об общении коллекторов с должниками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, это следует из материалов к заседанию Совета Думы.

Province.ru Коллекторы

Законопроект предполагает «презумпцию несогласия» третьих лиц: инициатива обязывает коллекторов общаться только с должником и не беспокоить его близких, родственников или соседей.

Если закон найдет поддержку, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия.