Барнаул, 21 сентября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. Информация о выявленных мутациях коронавируса сама по себе не может свидетельствовать о появлении новой опасности. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Комментируя заявление Роспотребнадзора, он также отметил: «Многими учеными такое развитие событий ранее предполагалось — по примеру с другим возбудителем ОРВИ, вирусом гриппа. Поэтому выявление мутаций совсем не является удивительным. Важен даже не сам факт мутаций, а то, насколько это увеличивает патогенность и вирулентность возбудителя.

Необходимо понимать, что этот процесс непрогнозируем и агрессивные свойства вируса в результате изменчивости могут колебаться как в сторону усиления, так и ослабления. Кроме того, не исключены и изменения, вообще не имеющие клинического значения. В целом доказанная теперь способность коронавируса изменяться, образуя новые штаммы, свидетельствует о большой способности приспосабливаться к условиям внешней среды и может обеспечить его постоянную циркуляцию внутри человеческой популяции».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о выявленных мутациях коронавирусной инфекции ранее сообщил Роспотребнадзор. По данным специалистов, «общее число мутаций, которые в совокупности выявлены в секвенированных геномах вируса SARS-CoV-2, составляет многие тысячи, однако только единичные из них зафиксировались и стабильно наследуются».