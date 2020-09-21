Москва, 21 сентября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Москве сломалась канатная дорога, связывающая Лужники и Воробьёвы горы и расположенная над Москвой-рекой. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канатная дорога

«Кабинки зависли в районе Лужнецкой набережной — какие-то над берегом, но большая часть прямо над водой», — говорится в сообщении.

Спасатели заняты эвакуацией пассажиров канатной дороги. При этом отмечается, что в Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за порывов ветра.

Впоследствии телеграм-канал «Московские новости» сообщил, что речь идёт об учениях, а рамках которых «пассажиров» спасают с помощью верёвок.