Москва, 21 сентября, 2020, 11:42 — ИА Регнум. Нынешний, 2020 год, на фоне пандемии коронавируса станет самым кризисным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Такого кризисного года не было, наверное, с начала XX века. Даже в 2009 году наш ВВП падал на 0,1% ВВП, а в этом году упадёт на 4 или чуть больше процента — мировой ВВП. Так что по сравнению с 2009 годом это очень глубокий мировой глубокий кризис», — заявил Кудрин.

Госдума начинает бюджетный процесс и готовится обсудить исполнение федерального бюджета за 2019 год.