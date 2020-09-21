Калуга, 21 сентября, 2020, 11:46 — ИА Регнум. В начале октября с учётом эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией в калужской областной клинической больнице не исключено открытие 100 инфекционных коек. Об этом 21 сентября заявил на заседании регионального правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения области Алан Цкаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Понятно, уже устали все от COVID. Нам удалось существенно снизить уровень первой волны, и сейчас не хотелось бы, чтобы расслабленное состояние привело к необходимости опять принимать какие-то экстренные меры. Прошу проводить работу по соблюдению масочного режима, по дистанции и обязательно надо находиться дома, если имеется температура», — сказал губернатор области Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM на 20 сентября в Калужской области подтверждены результаты 8 тыс. 759 положительных тестов, 1 тыс. 319 человек находятся на лечении, 7 тыс. 368 человек выздоровели, 72 человека умерли.