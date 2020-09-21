Москва, 21 сентября, 2020, 11:31 — ИА Регнум. Регионы России получат дополнительные средства на поддержку многодетных семей. Об этом 21 сентября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Джованни Баттиста Торрилья. Счастливая семья

«Свыше 2,5 млрд рублей на такие цели дополнительно получат 36 субъектов РФ», — заявил он.

По словам главы правительства, распоряжение уже подписано. Всего в 2020 году на софинасирование расходов по поддержке многодетных семей из федерального бюджета направят более 50 млрд рублей.