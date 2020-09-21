Москва, 21 сентября, 2020, 11:27 — ИА Регнум. Российская компания «Аэрофлот» объявила о начале дополнительной эмиссии акций, говорится в сообщении авиакомпании.

Андрей Грук ИА Красная Весна «Аэрофлот»

Отмечается, что акционеры могут осуществить преимущественное право приобретения ценных бумаг с 21 сентября и до 1 октября 2020 года.

Ранее дополнительную эмиссию акций одобрил Банк России, акционеры решение об увеличении уставного капитала компании на 1,7 млрд рублей путём дополнительного размещения 1,7 млрд обыкновенных акций.

Как сообщалоИА REGNUM, российские авиационные компании потеряли за I полугодие 2020 года от пассажирских перевозок 121 млрд рублей? c следует из данных Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Читайте также: Убыток авиакомпаний России за полгода составил 121 млрд рублей