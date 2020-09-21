Москва, 21 сентября, 2020, 11:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») указал на риски бесконтрольного сноса хорошего жилья под видом реновации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

«С одной стороны, мы в «Справедливой России» сами добивались принятия общероссийской реновации, потому что хорошо люди должны жить не только в Москве. С другой стороны, есть большая опасность, что под видом реновации региональные власти смогут бесконтрольно сносить и хорошее жилье в своих целях», — отметил Тумусов в соцсетях.

Законопроект должен быть отточен так, чтобы права жителей домов были защищены абсолютно, чтобы ни один кирпич не упал без согласия собственников, сделал вывод парламентарий.

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.