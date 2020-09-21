Москва, 21 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Введение в России четырехдневной рабочей недели будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Павел Федотов. Все холера виновата! 1848

«Это вредно, с одной точки зрения, потому, — что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, люди начнут напиваться уже в четверг, в «пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния».

На сегодняшний день в стране нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, поэтому многие граждане будут просто «лежать на диване».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев не исключил в будущем перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Он назвал такой график вероятной «основой социально-трудового контракта» в будущем.

Читайте также: Половина жителей РФ не желает сокращения рабочей недели — опрос