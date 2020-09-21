«Трампу нужны враги и победы»: политолог о новых санкциях США против Ирана
Москва, 21 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет в очередной раз продемонстрировать своим избирателям, что Иран — это главный враг Америки. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал информацию о том, что Трамп готовится ввести новый пакет санкций против Ирана.
Таким образом Трамп, как полагает Шаповалов, рассчитывает продемонстрировать свою несгибаемую борьбу за интересы Америки против тех режимов, которые США считают своими врагами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что попытка властей США навязать Совбезу ООН санкции против Ирана означает серьезный вызов международному сообществу.