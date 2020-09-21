Кострома, 21 сентября, 2020, 10:48 — ИА Регнум. На 21 сентября в Костромской области количество выздоровевших от коронавируса не превысило число вновь заражённых. Об этом со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За сутки SARS-CoV-2 выявили у 37 человек, 7 пациентов излечились. За весь период эпидемии по официальным данным в регионе выявили 4 348 носителей новой инфекции, 59 пациентов скончались.