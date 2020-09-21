Ярославль, 21 сентября, 2020, 10:35 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки выявлено 50 новых случаев корнавирусной инфекции. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Общее число заражённых за время пандемии в Ярославской области составило 8183 человека, из них 7688 выздоровели. За последние сутки зарегистрировано трое новых выздоровевших, новых летальных случаев нет.