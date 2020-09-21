Калуга, 21 сентября, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Калужской области 21 сентября начался пуск тепла к социальным объектам первой очереди — детским садам, школам, интернатам и учреждениям здравоохранения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admoblkaluga.ru Батарея отопления

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Егор Вирков рассказал, что ряд муниципальных образований уже начал пуск тепла. В лидерах — Козельский и Людиновский районы. Тепло на первоочередных социальных объектах во всех муниципалитетах полностью будет запущено к 25 сентября. В областном центре также проводится заполнение систем отопления. Работа идет по графику в плановом режиме.

Губернатор области Владислав Шапша обратился к главам администраций муниципалитетов с просьбой придерживаться рекомендаций по тепловому режиму, но и обязательно учитывать не только погодные условия, но и самочувствие людей и не затягивать с началом отопительного сезона и в том числе в жилом секторе .