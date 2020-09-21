Москва, 21 сентября, 2020, 10:13 — ИА Регнум. Объём выданной в Москве льготной ипотеки за месяц вырос в полтора раза, сообщил 21 сентября вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

По его словам, за время действия программы выдали 22,3 тыс. льготных ипотечных кредитов, ставка по которым не превышала 6,5%. Общий объём таких кредитов на 10 сентября составил 117,9 млрд рублей.

«За последний месяц число выданных кредитов выросло в 1,4 раза, а их объем увеличился в 1,5 раза», — рассказал Ефимов.

По его словам, в РФ на столицу приходится более четверти всех выданных льготных ипотечных кредитов.