Ярославль, 21 сентября, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Главным врачом санатория «Ясный зори», принадлежащего мэрии Ярославля, назначен Валентин Карбаинов. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

Yasn-zori.ru Санаторий «Ясные зори»

Ранее Валентин Карбаинов возглавлял Тутаевскую центральную районную больницу, а до этого — Даниловскую ЦРБ. Около года назад он покинул пост главврача Тутаевской ЦРБ.

Андрей Шошин, бывший главным врачом «Ясных зорей» с 2018 года, уволился по собственному желанию еще в июле. Городские власти объявили конкурс на должность главного врача муниципального санатория, по результатам которого и был назначен Карбаинов.