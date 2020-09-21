Москва, 21 сентября, 2020, 10:01 — ИА Регнум. Постановление о выделении 3,9 млрд рублей на строительство радиологического центра при НМИЦ имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 21 сентября сообщается на сайте российского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Медобслуживание

«На создание радиологического центра при Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге будет выделено 3,9 млрд рублей», — говорится в сообщении и уточняется, что постановление соответствующего содержания подписано Мишустиным.

Также указывается, что комплекс площадью 8500 кв. м запланировано построить в период с 2020 по 2023 год, а первых пациентов он сможет принять в 2024 году.

Кроме этого, сообщается, что центр будет оснащён «современным оборудованием для производства радиофармацевтических препаратов, гибридными сканерами для диагностики онкологических заболеваний, коечным фондом для радионуклидной терапии» и что в нём будет также будет создан научно-образовательный центр, где будут обучать специалистов в сферах радиологии, онкологии, радиохимии и медицинской физики.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно, что на сохранение стабильности системы и обеспечение социальных обязательств в РФ будут направлены 350 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) России.