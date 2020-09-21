Ярославль, 21 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Система досрочного электронного голосования вызывает недоверие у большинства ярославских избирателей. Такой вывод следует из результатов опроса ярославской аудитории ИА REGNUM, проведённого на канале REGNUM-Ярославль в Telegram.

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Лишь 18% принявших участи в опросе заявили, что доверяют механизму и результатам электронного голосования, 71% — выразили недоверие, 11% — затруднились с ответом. В опросе приняло участие более 900 человек

Эксперимент по досрочному электронному голосованию был проведён вовремя довыборов депутатов Государственной Думы России в Ярославской и Калужской областях. По результатам голосования в Ярославской области победу одержал кандидат от «Единой России» Андрей Коваленко. Его победа над основные конкурентом экс-губернатором Ярославской области Анатолием Лисицыным отчасти была обусловлена результатом электронного голосования, где Коваленко набрал более 52% при 30% голосов, отданных за Лисицына. При этом на очном голосовании большинство избирателей в Ярославле поддержали кандидатуру Лисицына.

Оценивая итоги эксперимента, Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин дал положительную оценку электронной форме голосования на выборах, а недоверие избирателей к новой форме назвал естественным и временным.