Москва, 21 сентября, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Константин Маковский. Дети, играющие в мастерской. 1880-е

Федоров просит рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении, сообщает RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы неоднократно обращались в правительство с просьбой найти возможность компенсации для семей, чьи дети не имеют возможности ходить в государственные детские сады. В профильных министерствах рапортовали об открытии новых детских садов, а также об электронной записи в детсады.

Читайте также: В Амурской области власти откупятся от очередников в детские сады