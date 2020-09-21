Москва, 21 сентября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Доктор экономических наук Никита Кричевский в своем телеграм-канале дал оценку предложению бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Он полагает, что данная инициатива хороша, но не своевременна:

Александр Дейнека. Безработные в Берлине. 1932

«Профсоюзы предлагают сделать выплату пособий по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми бессрочной. На первый взгляд, инициатива прекрасная, если бы не одно «но». Принятие предложения ФНПР гарантирует резкий всплеск безработицы. Пособие на уровне прожиточного минимума ребёнка (в среднем 10,7 тыс руб), тем более выплачиваемое обоим родителям, приведёт к тому, что резко вырастет теневая занятость.

Наш находчивый народ найдёт массу способов, формально оставаясь безработными, работать фактически легально, например, оформлять весь доход на не имеющего маленьких детей соседа или вообще получать все деньги вчёрную. Пенсионные взносы? После необъяснимого повышения пенсионного возраста я не припомню ни одного агитатора за выход из серой зоны. Да и социальная пенсия сейчас практически равна страховой (опять же в регионах). Есть ли смысл напрягаться? Так что предложение хорошее, но в нынешних условиях неприемлемое. Нет в современной России мотивации трудиться вбелую».

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива повысить пособие для безработных с детьми, а также применять эту меру на постоянной основе, принадлежит Федерации независимых профсоюзов (ФНП) России. По словам советника департамента социально-трудовых отношений ФНП Егора Пьяных, речь идёт о доплате в размере прожиточного минимума на одного ребёнка.