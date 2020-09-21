Москва, 21 сентября, 2020, 09:29 — ИА Регнум. Программа возврата кешбэка за отдых по России оказалась непроработанной с самого начала, для повышения ее качества и мощности необходимо повысить роль Ростуризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Цитата из м∕ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1974. СССР Внутренний туризм

«Ведомство должно ввести жесткие правила. Если речь идёт о возврате части денег за отдых, то для туров, которые продаются в рамках программы, необходимо зафиксировать цены. Полностью замораживать их не надо, стоимость отдыха может варьироваться не более чем на уровень инфляции. Если такие ограничения появятся, то россияне поймут, что всё прозрачно, и начнут активнее участвовать в программе», — заявил Миронов.

Среди ошибок парламентарий назвал требование оплаты картой «Мир».

»Стремление авторов проекта поддержать отечественную платёжную систему понятно, но многих россиян это не устроило. Чаще всего они используют другие банковские карты. Заводить ещё одну, а потом регулярно платить деньги за её обслуживание только для того, чтобы получить кешбек в 5 тыс. рублей (максимум 15 тыс. рублей), многим показалось не очень-то интересным», — считает Миронов.

Второй ошибкой стало введение правила, по которому для получения кешбека тур нельзя оплачивать частями.

«Требуется стопроцентная предоплата, но согласитесь, что для семьи из трёх-четырёх человек сразу выложить всю сумму может оказаться не по карману. Людям может потребоваться рассрочка, как обычно бывает при оплате зарубежных туров, но тогда кешбек они не получат», — указал парламентарий.

Третья ошибка — поведение представителей туриндустрии, которые взвинтили свои цены после объявления о начале программы.

«К сожалению, отечественный бизнес поступает так постоянно. Как только государство вводит очередные выплаты, у нас сразу же повышаются цены. Но люди у нас опытные, считать умеют, и поэтому в случае с туристическим кешбеком многие россияне быстро поняли, что им предлагают стандартные услуги, но дороже, чем обычно», — отметил депутат.