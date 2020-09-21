Чита, 21 сентября, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Качество предоставления бесплатного горячего питания в некоторых общеобразовательных учреждениях Читы проверил лично руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников. Как сообщает официальный телеграм-канал городской мэрии, всего в столице Забайкалья данная льгота распространяется на более чем 16 тысяч человек. Довольны этим новшеством не только дети, но и их родители.

Мэрия Читы Так питаются школьники младших классов в Чите

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«Мой сын очень разборчив в еде. А в школе все съедает», — делится радостью мама первоклассника Никиты.

Рады и предприниматели, которые организовывают питание в школах. Они стараются накормить ребят вкусными, полезными и разнообразными блюдами. Меню составляется на 10 дней вперед, затем утверждается в Роспотребнадзоре. Но главный показатель качества — пустые тарелки.

Мэрия Читы Бесплатные школьные обеды в Чите

В школе №49 с углубленным изучением английского языка на момент проверки подавали горячий завтрак, состоящий из макаронных изделий, котлеты, помидора, чая и нектарина. На десерт давали булочки.

А в многопрофильной языковой гимназии №12 учеников 1−4 классов — свыше 460. В день проверки они завтракали пюре с куриной котлетой, салатом и соком. И тоже дружно отмечали, что все приготовлено вкусно и выглядит аппетитно.

Подводя итоги проверки, Александр Сапожников отметил, что увиденным он доволен и планирует побывать во всех школах города с целью контроля за качеством питания ребят

«Дети не будут есть, если невкусно», — считают повара читинских школ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива организовать бесплатное горячее питание для всех школьников младших классов принадлежит президенту России Владимиру Путину. Вместе с тем, многие регионы России столкнулись с трудностями при выполнении поручения президента об организации бесплатного горячего питания для учеников школ младших классов.

Судя по официальному сообщению прокуратуры Забайкалья, этот регион не стал исключением. Только вмешательство правоохранителей помогло восстановить права 300 детей инвалидов, обучающиеся в муниципальном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».