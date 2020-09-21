Владикавказ, 21 сентября, 2020, 09:08 — ИА Регнум. В Северной Осетии с начала 2020 года произошел 1331 пожар. Их жертвами стали девять человек, в том числе один ребенок, сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В результате пожаров также получили ожоги разной степени тяжести 13 человек, среди которых один несовершеннолетний. Огнеборцам удалось спасти семерых жителей региона, еще 443 пришлось эвакуировать во время пожаров. При этом, как отметили в спасательном ведомстве, большинство пожаров произошло в 2020 году не в жилом фонде. Горели дома и квартиры лишь в 227 случаях. Однако все они произошли по вине взрослых, не было зарегистрировано ни одного факта детской шалости с огнем.

Пожарным РСО-Алании удалось спасти материальных ценностей на сумму, превысившую 334 млн рублей.