Чита, 21 сентября, 2020, 07:39 — ИА Регнум. Неутешительные данные о заболеваемости COVID-19 в Забайкалье привела сегодня, 21 сентября, глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, если в среднем по стране темп прироста составляет около 0,56%, то в регионе за последние сутки этот показатель достиг 1,1%.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В Чите за последнюю неделю на долю случаев, зарегистрированных в городе, приходится 51,8%, заболеваемость в сентябре превысила уровень августа уже в 2,7 раза. Наибольшее число случаев заболевания в течение недели регистрировалось в Читинском, Агинском, Петровск-Забайкальском, Дульдургинском, Улетовском районах. Впервые зарегистрированы случаи в Калганском районе», — пояснила главный санитарный врач региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 21 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составило 5657 человек, причём 61 из них добавился только за последние сутки. Развёрнуты дополнительные койки для лечения больных COVID-19.