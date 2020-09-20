Район аэропорта в Багдаде обстреляли ракетами
Багдад, 20 сентября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. В столице Ирака Багдаде район международного аэропорта подвергся ракетному обстрелу, передает телеканал Al-Sumaria.
NASA
Международный аэропорт Багдада. Снимок из космоса
Отмечается, что около аэропорта упал реактивный снаряд. После этого сработали сигналы воздушной тревоги.
Информации о последствиях атаки и пострадавших пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, после вторжения в 2003 году в Ирак вооруженных сил США страна не прекращает борьбу с терроризмом. Долгие годы здесь регулярно происходят теракты, в которых гибнет мирное население.
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