Стамбул, Турция, 20 сентября, 2020, 22:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи провели переговоры в Стамбуле. Об этом сообщает в воскресенье, 20 сентября, Anadolu Ajansı.

Tccb.gov.tr Хашим Тачи и Реджеп Тайип Эрдоган

По данным журналистов, встреча лидеров двух стран прошла в усадьбе «Вахдеттин».

О том, какие вопросы обсуждали Эрдоган и Тачи, пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры по Восточному Средиземноморью.

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