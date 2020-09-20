Москва, 20 сентября, 2020, 22:47 — ИА Регнум. Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев рассчитывает на условный срок для своего клиента.

Оноре Домье. Два адвоката

«Условный срок — это право суда. Закон позволяет при определенных условиях твердо просить условный срок. Такие условия есть», — цитирует его ТАСС.

Адвокат пояснил, что Ефремов признал вину, а это считается смягчающим обстоятельством.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима за смертельное ДТП в центре столицы. После оглашения приговора актёр был взят под стражу в зале суда. На решение суда подана апелляция.

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