Альбукерке, США, 20 сентября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Новое обновление для операционной системы Windows 10 выпустила корпорация Microsoft. Об этом 19 сентября сообщает портал ITHome.

Air Force Space Command Windows 10

Обновление получило название October 2020 Update (2H20) и теперь стало доступно пользователям операционки версии Insider. Все остальные пользователи Windows 10, согласно планам, получат обновление в октябре 2020 года.

Отметим, что данное обновление по большей части касается устранения различных багов и ошибок. Но присутствуют и изменения в интерфейсе. К примеру, обновлению было подвергнуто меню «Пуск».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября стало известно, что в Windows 10 появилась возможность запуска первого Android-приложения.