Токио, 20 сентября, 2020, 21:59 — ИА Регнум. 20 сентября стало известно, что консалтинговая компания Олимпийского комитета Японии перевела около $370 тыс. сыну бывшего влиятельного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Ламина Диака и его компании до и после того, как в сентябре 2013 года Токио был выбран в качестве города-организатора Олимпиады. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Sam Олимпийский флаг

Документы, подтверждающие денежные переводы, обнаружили журналисты из Международного консорциума журналистов-расследователей. Выводы, сделанные на основе этих документов, позволяют предположить, что члены комитета участвовали в подкупе сотрудников МОК.

Журналисты отмечают, что Black Tidings, ныне не существующая консалтинговая фирма, базирующаяся в Сингапуре, получила в общей сложности $2 млн от Олимпийского комитета Японии. Деньги переводились в июле и октябре 2013 года.

Затем, согласно документам, к январю 2014 года сингапурская фирма перевела в общей сложности более $150 тыс. на личный счет Папы Массаты Диака, чей отец Ламин Диак был членом Международного олимпийского комитета и имел большое влияние на выборах. Из $150 тыс. $35 тыс. были переведены на счет Папы Массаты в российском банке в августе и ноябре 2013 года. Кроме того, компания PMD Consulting Sarl, принадлежащая Папе Массате, с ноября по декабрь 2013 года получила от сингапурской фирмы $217 тыс. четырьмя денежными переводами.

В интервью агентству Kyodo Папа Массата отрицает какую-либо связь с Токио. «Нет ничего общего с Олимпийскими играми в Токио», — сказал он.

Напомним, Токио проиграл Рио-де-Жанейро в проведении летних игр 2016 года. Однако японская столица выиграла конкурс на организацию Олимпиады-2020, обойдя Стамбул и Мадрид.