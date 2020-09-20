Москва, 20 сентября, 2020, 21:07 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не будут вывозить своё ядерное оружие из европейских стран, заявил специальный представитель главы Белого дома по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

National Nuclear Security Administration Ядерный взрыв

Так, отвечая на вопрос «Коммерсанта» о том, готов ли Вашингтон согласиться на вывоз ядерного оружия из Европы, спецпредставитель сказал, что «нет, этого мы делать не будем».

«Мы чрезвычайно серьёзно относимся к позиции российской стороны и считаем важным вести профессиональный диалог по вопросам, вызывающим совместную обеспокоенность», — вместе с тем добавил он

Как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Вашингтон предложил Москве подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в будущем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

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