Тюмень, 20 сентября, 2020, 20:17 — ИА Регнум. В Тюмени в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

МЧС России На месте взрыва газа. Тюмень

ЧП случилось 20 сентября по улице 50 лет ВЛКСМ. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза, — говорится в сообщении. — Один пострадавший с термическим ожогом доставляется в Областную клиническую больницу №1».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Как передавало ИА REGNUM, 16 сентября в Челябинске на улице Сталеваров произошёл взрыв газа в многоквартирном доме.

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