Лондон, 20 сентября, 2020, 17:01 — ИА Регнум. Британские корабли и самолеты усилили патрулирование у российских границ, пишет газета The Sunday Times.

Adrian Истребитель Eurofighter Typhoon

По данным газеты, с последней недели августа к границам РФ в районе Черного моря и к берегам Кольского полуострова были направлены не менее 28 самолетов ВС Соединенного Королевства.

Отмечается, что в полетах принимали участие истребители Typhoon и заправщики Voyager, а также Sentinel, RC-135 и Sentry E-3 AWACS.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 в небе над Северным морем.

Ранее пресс-служба Северного флота России распространила информацию о том, что два Ту-142 провели плановое патрулирование над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Читайте также: Российский Су-27 перехватил разведчиков США и Британии над Черным морем