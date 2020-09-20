Калуга, 20 сентября, 2020, 16:05 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 42 человек за последние сутки, сообщает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 759 положительных тестов, 1 тыс. 319 человек находятся на лечении, 7 тыс. 368 человек выздоровели, 72 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (352), в Обнинске (148), в Людиновском районе (123), в Боровском районе (116), в Дзержинском районе (75) и Жуковском районе (68).