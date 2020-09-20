Санкт-Петербург, 20 сентября, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику команды «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Это 20 сентября утверждает телеканал ESPN.

(сс) Кирилл Венедиктов. soccer.ru Джесси Лингард

По информации телеканала, сам 27-летний футболист может покинуть свой нынешний клуб для того, чтобы получить больше игровой практики.

Игрок является воспитанником академии «МЮ» и его текущий контракт с клуба рассчитан до лета 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что футбольный лондонский клуб «Тоттенхэм» интересуется возможностью заполучить в свой состав полузащитника «МЮд» Джесси Лингарда.