Саранск, 20 сентября, 2020, 13:39 — ИА Регнум. Мост через реку Вьяс в селе Семилей Кочкуровского района Мордовии открыл глава республики Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

E-mordovia.ru Открытие моста в с. Семилей Кочкуровского района Мордовии

Дорога, где возведен объект, не только соединяет пять сел района, но и связывает Мордовию с Пензенской областью. Стоимость строительства составила более 22 млн рублей.

По словам главы республики, в регионе распложены 360 аналогичных мостов, которые были построены около 40−50 лет назад и рассчитаны на более легкую технику.

«В Мордовии была проведена проверка качества мостов, которая показала, что 10% находятся в нормативном состоянии. Около 13% требуют срочного ремонта — это 47 мостов, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, а 200 мостов — в неудовлетворительном состоянии», — отметил Волков.

Он добавил, что принятие региональной программы строительства и ремонта мостов позволит привлечь в республику дополнительные средства на реконструкцию требующих обновления объектов. На ремонт 47 аварийных мостов будет направлено более 5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года между населенными пунктами Дубенки и Ардатово обрушился двухполосный автомобильный железобетонный мост протяженностью около 15 метров. Уточнялось, что по предварительным данным, обрушение произошло из-за проезда автомобиля с грузом, вес которого превышал допустимую норму. В результате инцидента никто не пострадал, ни один из населенных пунктов не остался без автотранспортного сообщения. В 15 км от места обрушения имеется объездная дорога.

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