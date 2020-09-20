Ижевск, 20 сентября, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В Ижевске в 15-й раз состоялся «Кросс нации», который стартовал на стадионе «Динамо». В спортивном мероприятии приняли участие 8 тыс. жителей Удмуртии в возрасте от 18 до 65 лет, сообщает пресс-служба правительства республики.

Udmurt.ru Участницы «Кросса нации» в Удмуртии

Участники могли выбрать для преодоления дистанции от 4 до 12 километров. Каждому для бега на своём рубеже организаторы вручали стартовый пакет с майкой и брендированным шейкером «Спорт — норма жизни».

Победители соревнований получили призы от спонсоров мероприятия и минспорта республики.

Кроме забегов в Ижевске, свой «Кросс нации» провели в Алнашском, Граховском, Кезском, Киясовском, Малопургинском, Увинском и других районах республики.

Напомним, традиционный день бега «Кросс нации» проходит в России в третью субботу сентября. Забеги в рамках этого масштабного спортивного мероприятия на разные дистанции впервые были проведены в 2004 году.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне свое поздравление с Всероссийским днем бега направил участникам, организаторам и гостям «Кросса нации — 2020» президент России Владимир Путин.

Глава государства пожелал участникам соревнований во все регионах Россииуспехов и по-настоящему праздничного настроения.