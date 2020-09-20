Ижевск, 20 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. В Ижевске в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника России, в сквере у Дворца детского творчества открыли мемориальный комплекс «Слава ВДВ». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Пресс-служба администрации Ижевска Мемориальный комплекс «Слава ВДВ» в Ижевске.

С инициативой возведения монумента выступил Союз десантников Удмуртии три года назад. Мемориальному комплексу нет аналогов в России. Длина скульптурной группы — 12 метров, высота стел — 4−5,5 метров. Мемориал демонстрирует путь десантников республики в XX и XXI веках.

В создание памятника было вложено 1,5 млн рублей представителей Союза десантников Удмуртии. За счет средств национального проекта «Жилье и городская среда», а также инициативного бюджетирования были проведены работы по благоустройству территории комплекса: обустроены пешеходные дорожки, уложена тротуарная плитка и брусчатка, установлены уличные светильники, скамейки и урны. Силами десантников на объекте оборудована система видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия, посвященные Дню оружейника России, в республике стартовали 15 сентября. Так, с 15 сентября по 4 октября Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова представляет конкурс-выставку высокохудожественного оформления оружия «Золотой штихель-2020». С 15 по 28 сентября в Сквере Победы в Ижевске проходит выставка архивных документов «Ижевск-город оружейников» о развитии производства стрелкового оружия в столице Удмуртии.

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