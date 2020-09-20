Киев, 20 сентября, 2020, 13:04 — ИА Регнум. Нынешнее правительство Украины исключает возможность объявления дефолта, заявил 19 сентября министр финансов страны Сергей Марченко в интервью «Радио Свобода».

Эдвард Мунк. Крик (фрагмент). 1893

Министр отметил, что когда о возможности дефолта Украины говорят «уважаемые народные депутаты Верховной рады» (не совсем понятно, что имеет ввиду Марченко, поскольку в последнее время публичных заявлений такого рода в Раде не было — ред.), то у него «волосы встают дыбом».

«Это можно сделать раз, а потом забудьте обо всём остальном лет на пять. Вам не никто не будет доверять», — отметил чиновник.

В этом контексте он негативно оценил действия Аргентины, которая объявляла дефолт уже 9 раз.

«Я считаю, что даже один раз, если вы так сделаете, в следующий раз вам просто дверь не откроют», — заявил Марченко.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после победы Владимира Зеленского на президентских выборах олигарх Игорь Коломойский и ряд близких к нему политиков предложили объявить дефолт Украины.

В марте этого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что без внешней поддержки международных финансовых организаций на Украине возможен дефолт, но его правительство сделает всё возможное, чтобы страна «оставалась финансово стабильной». Шмыгаль тогда отметил, что дефолт — «это чрезвычайно страшный сценарий».