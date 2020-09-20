Нижний Новгород, 20 сентября, 2020, 13:02 — ИА Регнум. Расследование уголовного дела по факту ДТП в Кстовском районе, в котором погибли пять человек, включая одного ребёнка, взято на контроль областной прокуратурой Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

52.mchs.gov.ru ДТП в Кстовском районе Нижегородской области

В частности, организована проверка соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером в Кстовском районе на трассе М-7 «Волга» на повороте к деревне Караулово произошла авария с участием трёх автомобилей.

По предварительным данным регионального управления МВД, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем. Второе автомобиль по инерции продолжил движения и столкнулся с третьим участником ДТП. В результате аварии пострадали девять человек, включая троих несовершеннолетних. Пятеро скончались, в их числе один ребёнок.