Ижевск, 20 сентября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 20 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 82 новых носителях SARS-CoV-2. Всего в республике с начала пандемии выявлено 4408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Udmurt.ru Дезинфекция общественных мест в Удмуртии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

За последние сутки выписан по выздоровлении 21 человек, с момента начала наблюдения в республике вылечились 3283 человека. 80 жителей региона скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Таким образом, с учетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1045 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 20 сентября выявили 1062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 147 655 случаев.

По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек — 1010 случаев, 15 сентября — 1012 новых случаев заражения, 16 сентября — 1049, 17 сентября — 1052, 18 сентября — 1048, 19 сентября — 1060.

Читайте также: В Поволжье седьмые сутки выявляют больше тысячи заражений коронавирусом