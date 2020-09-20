Москва, 20 сентября, 2020, 12:14 — ИА Регнум. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации сегодня, 20 сентября, поднялся до отметки 1,08. Об этом сегодня, 20 сентября сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Данный коэффициент используется в качестве одного из критериев для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, которые были введены весной 2020 года в разгар пандемии. Также этот коэффициент используется при принятии решения о возобновлении авиасообщения с той или иной страной.

В воскресенье, 20 сентября. в целом по России коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил 1,08. При этом в Москве он вырос до 1,14. Это максимальный показатель для страны в целом и столицы с 8 мая.

Выше единицы этот коэффициент также поднялся в Санкт-Петербурге (1,03), Иркутской области (1,06), Югре (1,06), Ростовской области (1,07), Московской области (1,08), Нижегородской области (1,08). Самый высокий — в Воронежской области — 1,22, там второй день подряд фиксируют более 150 новых случаев COVID-19.

Рост данного коэффциеинт отражает рост заражения коронавирусом в стране в последние дни. Так, 4 сентября в России фиксировалось более 5000 случаев COVID-19, а 18 сентября — уже более 6000 случаев.